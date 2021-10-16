Едва ли не главное правило – всех участников Олимпиады-2022 в Пекине, у которых будут положительные тесты на коронавирус, будут госпитализировать.

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Что касается остальных ограничений, то это обязательное постоянное ношение масок (эквивалентных респираторов N95). Снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения.

Кроме того, участники Олимпийских игр, которые не пройдут всю процедуру вакцинации, должны отбыть 21-дневный карантин по прибытии в Китай.

Ограничения будут и для журналистов. Они смогут общаться со спортсменами или через пластиковые перегородки, или через интернет.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Посетить соревнования смогут только жители континентального Китая. При этом в отношении них тоже будут действовать карантинные ограничения.