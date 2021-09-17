В оргкомитете Пекина-2022 отметили, что слово "Вместе" показывает, как человечество остается сильным, представая перед трудностями. А также указывает на путь их преодоления. "Для общего будущего" воплощает видение лучшей жизни и передает надежду и уверенность.

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Девиз был выбран путем длительного процесса, который длился с мая по сентябрь 2020 года. Организаторы сначала отобрали 79 вариантов, из которых одиннадцать попали в шорт-лист. Уже после этого эксперты из разных отраслей дали свою оценку.

"Девиз отражает способность игр преодолевать глобальные вызовы как сообщество с общим будущим для человечества. Девиз демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности и видение Олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире, а также видение Паралимпийских игр, особенно в создании инклюзивного мира. Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией Covid-19", – говорится в сообщении на официальном сайте оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры 2022 стартуют в Пекине 4 февраля 2022 года. Продлятся они до 20 февраля. 4 марта стартуют зимние паралимпийские игры, которые продлятся до 13 марта.