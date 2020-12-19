Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить карьеру в итальянской Аталанте.

Клуб Серии А уже заключил предварительное соглашение с 24-летним полузащитником, который присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона, информирует Tuttomercatoweb.

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Шахтер пытался продолжить сотрудничество с футболистом, но Коваленко уже решил переехать в Италию.

Маловероятно, что "горняки" отпустят Коваленко зимой, поэтому хавбек перейдет в Аталанту летом в статусе свободного агента.

Также источник отмечает, что кроме Аталанты охотился на Коваленко и Наполи, но в итоге украинский хавбек отдал предпочтение именно команде, в рядах которой выступает его соотечественник и также воспитанник академии Шахтера Руслан Малиновский.

Карьера Виктора Коваленко

Коваленко является воспитанником донецкого клуба. В первой команде он дебютировал 27 октября 2014 года. Всего за "горняков" провел 200 матчей и забил 32 гола.

Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в футболке Шахтера 11 матчей, в которых забил 4 гола.