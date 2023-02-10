35 стран призвали МОК не допускать россиян к Олимпийским Играм-2024: кто на стороне Украины

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с министрами спорта разных стран мира. Он отметил невозможность допуска спортсменов из России на Олимпиаду даже под нейтральным флагом.

Из-за войны в Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать к участию в соревнованиях россиян и белорусов. Однако накануне Олимпийских Игр-2024 в Париже организация заговорила о возвращении под нейтральным флагом.

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Одним из первых об этом заговорил президент МОК Томас Бах. Немец считает, что есть возможности отделить спортсменов от руководства государства, ведь обычные люди якобы не виноваты в войне.

35 стран против участия России

Впрочем, мировое сообщество решило не молчать в этой ситуации. Уже известно, что сформировалась группа поддержки Украины из 35 стран. Их министры спорта договорились и дальше требовать от МОК недопуска россиян к Олимпийским Играм.

Одними из создателей коалиции были Балтийские страны и Польша. Известно также, что в эту группу присоединились министры спорта США, Великобритании, Германии, Японии и страны-хозяйки Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с министрами спорта всех 35 стран. Глава государства подчеркнул, что принципы нейтралитета не могут быть применены к ситуации с военным нападением России на Украину.

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