35 стран призвали МОК не допускать россиян к Олимпийским Играм-2024: кто на стороне Украины
Источник:Reuters
Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с министрами спорта разных стран мира. Он отметил невозможность допуска спортсменов из России на Олимпиаду даже под нейтральным флагом.
Из-за войны в Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать к участию в соревнованиях россиян и белорусов. Однако накануне Олимпийских Игр-2024 в Париже организация заговорила о возвращении под нейтральным флагом.
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Одним из первых об этом заговорил президент МОК Томас Бах. Немец считает, что есть возможности отделить спортсменов от руководства государства, ведь обычные люди якобы не виноваты в войне.
35 стран против участия России
Впрочем, мировое сообщество решило не молчать в этой ситуации. Уже известно, что сформировалась группа поддержки Украины из 35 стран. Их министры спорта договорились и дальше требовать от МОК недопуска россиян к Олимпийским Играм.
Одними из создателей коалиции были Балтийские страны и Польша. Известно также, что в эту группу присоединились министры спорта США, Великобритании, Германии, Японии и страны-хозяйки Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с министрами спорта всех 35 стран. Глава государства подчеркнул, что принципы нейтралитета не могут быть применены к ситуации с военным нападением России на Украину.
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Санкции против России и Беларуси в спорте:
- В марте 2022 года после начала полномасштабной войны МОК осудил вторжение РФ.
- Организация рекомендовала федерациям не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, но оставляла за ними право самостоятельно решать этот вопрос.
- МОК запретил флаги, гимны, цвета или другие символы стран-террористок на спортивных мероприятиях.
- Представителям властей России и Беларуси запрещено посещать любое международное спортивное мероприятие или встречу.
- Относительно Олимпиады-2024, МОК собирается разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать только как "нейтральные атлеты" и никоим образом не представлять свое государство.
- Спортсмены, полностью поддерживающие Олимпийскую хартию, смогут принять участие в Олимпийских Играх.
- Частью хартии является миротворческая миссия МОК, поэтому табу будет наложено на тех, кто активно поддерживал войну в Украине.
- Все заявки атлетов из России и Белоруссии будут проходить индивидуальную тщательную проверку.