Ублюдки все, кто делает это и поддерживает, – Терлюга об обстреле Харькова оккупантами

Анжелика Терлюга прокомментировала ужасающие кадры обстрелянного Харькова российскими оккупантами. Каратистка хочет открыть глаза россиянам на их "русский мир".

Терлюга уничтожила заявлением людей, поддерживающих оккупантов

В инстаграмме Анжелика Терлюга выложила коллаж из фото и видео разрушенных домов в Харькове, обстрелянных автомобилей и земли, покрытой человеческой кровью украинцев.

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Каратистка своим заявлением просто уничтожила россиян и других людей, поддерживающих безумные военные действия главы Кремля и его войска. Терлюга хочет, чтобы все они побывали на месте харьковчан. Их жизнь превратилась в настоящий ужас.

Очень хочется, чтобы мрази, которые пишут на свою миллионную аудиторию бред про спасение, вынужденную меру и всякую ересь, чтобы вы оказались на месте жителей Харькова сегодня! Конченные ублюдки все, кто делает это и поддерживает это!,

– написала каратистка.



Ужасные кадры из Харькова / Скриншот из инстаграммы каратистки

Ранее Терлюга попросила Европу и США поддержать Украину не только санкциями.

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