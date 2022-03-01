"Проехался" по Путину 1 марта 2022 – день, который стал жителей Харькова настоящим ужасом. Россия произвели обстрел Харьковской ОГА – погибшие, раненые, еще несколько человек находятся под завалами.

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Российские кафиры обстреляли из "Градов" один из районов Харькова. Видео момента с камер быстро распространилось по сетям, спортсмены тоже подхватили его и опубликовали на своих страницах в интернете. Сергей Стаховский показал реалии "русского мира".

Украинский теннисист, недавно закончивший карьеру, жестко прошелся по Владимиру Путину. Стаховский отметил, что все будут танцевать на могиле кремлевского руководителя.

Это центр Харькова. Ты не найдешь справедливости в аду...путин, мы будем танцевать на своей могиле,

– подписал видео спортсмен.



Обстрелы в Харькове / Скриншот из инстаграммы теннисиста

Напомним, что Стаховский записался в запас украинской армии. Сергей уже вернулся в родную страну, ведь проживает с семьей за границей.

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