Шарапова: Расстроена историями семей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине
Свое мнение о войне в Украине, начатой Россией, бывшая звезда тенниса оставила на своей странице в инстаграмме. Мария Шарапова выложила фотографию ребенка, который вынужден покинуть родительский дом из-за военных действий.
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Пост россиянки довольно неоднозначен. Она не осудила в нем военные действия со стороны ее родной страны, но одновременно поддержала украинских детей не словом, а делом.
По словам Шараповой, она обеспокоена происходящими в Украине событиями и молится за мир. Однако написала, что убита горем и глубоко расстроена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине. Кризисы? А может, пострадали от войны?
Отметим, что бывшая российская теннисистка финансово помогла украинским детям, пострадавшим "от так называемого кризиса".
С каждым днем все больше и больше убита горем и глубоко расстроена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине. Я делаю пожертвования в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, которая постоянно работает над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся,
– написала Шарапова.
Шарапова призвала присоединиться к инициативе.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРе и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим", – добавила Мария.
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