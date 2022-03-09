Шарапова: Расстроена историями семей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине

Свое мнение о войне в Украине, начатой Россией, бывшая звезда тенниса оставила на своей странице в инстаграмме. Мария Шарапова выложила фотографию ребенка, который вынужден покинуть родительский дом из-за военных действий.

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Пост россиянки довольно неоднозначен. Она не осудила в нем военные действия со стороны ее родной страны, но одновременно поддержала украинских детей не словом, а делом.

По словам Шараповой, она обеспокоена происходящими в Украине событиями и молится за мир. Однако написала, что убита горем и глубоко расстроена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине. Кризисы? А может, пострадали от войны?

Отметим, что бывшая российская теннисистка финансово помогла украинским детям, пострадавшим "от так называемого кризиса".

С каждым днем ​​все больше и больше убита горем и глубоко расстроена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обостренного кризиса в Украине. Я делаю пожертвования в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, которая постоянно работает над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся,

– написала Шарапова.

Шарапова призвала присоединиться к инициативе.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРе и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим", – добавила Мария.

Любопытно. Мария Шарапова провела отличную карьеру. В 2012 году получила олимпийское серебро в Лондоне. За время выступлений получила 39 титулов WTA, имеет ряд побед на турнирах Гренд Слэм. В феврале 2020 года окончила профессиональную карьеру.

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