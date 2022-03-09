Шарапова: Засмучена історіями сімей, які постраждали від загостреної кризи в Україні

Свою думку про війну в Україні, яку розпочала Росія, колишня зірка тенісу залишила на своїй сторінці в інстаграмі. Марія Шарапова виклала світлину дитини, яка змушена покинути рідну домівку через військові дії.

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Пост росіянки доволі неоднозначний. Вона не засудила у ньому військові дії зі сторони її рідної країни, але водночас підтримала українських дітей не словом, а ділом.

За словами Шарапової, вона стурбована подіями, які відбуваються в Україні та молиться за мир. Однак написала, що вбита горем і глибоко засмучена фотографіями та історіями сімей і дітей, які постраждали від загостреної кризи в Україні. Кризи? А може постраждали від війни?

Відзначимо, що колишня російська тенісистка фінансово допомогла українським дітям, які постраждали "від так званої кризи".

З кожним днем ​​я все більше і більше вбита горем і глибоко засмучена фотографіями та історіями сімей і дітей, які постраждали від загостреної кризи в Україні. Я роблю пожертвування до Дитячого фонду допомоги у кризових ситуаціях – організації, яка невпинно працює над забезпеченням продовольством, водою та медикаментами нужденних,

– написала Шарапова.

Шарапова закликала доєднатись до ініціативи.

"Будь ласка, приєднуйтесь до мене та робіть пожертвування. Я молюся за МИР і посилаю свою любов та підтримку всім постраждалим", – додала Марія.

Цікаво. Марія Шарапова провела чудову кар'єру. У 2012 році здобула олімпійське срібло у Лондоні. За час виступів здобула 39 титулів WTA, має низку перемог на турнірах Гренд Слем. У лютому 2020 року закінчила професійну кар'єру.

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