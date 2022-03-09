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Владимир Лебедь несколько дней выходит на митинг с херсонцами, которые доносят российским оккупантам, чтобы те проваливали из города. Херсон – это Украина!
Думаю, даже те, с кем я играл в России, не могли этого предвидеть. Неужели люди хотят войны? Любой адекватный и здравомыслящий человек будет точно делать все, чтобы войны не было,
– сказал бывший футболист.
Владимир Лебедь отметил, что Херсон всегда был и будет для него украинским городом: "Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения".
Бывший форвард готов взять в руки оружие, чтобы защищать родную страну от русской орды.
К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки,
– ответил Лебедь.
Карьера Владимира Лебедя: главное
- В своей карьере поиграл за Днепр, Черноморец, Таврию Николаев и Кристалл. В последнем клубе как раз повесил бутсы на гвоздь.
- Лебедь выступал в российском чемпионате за ряд команд – Спартак, ЦСКА, ЦСКА-2, Зенит, Сокол, Волгар и Торпедо-Зил.
- Окончил карьеру в 2005 году.
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