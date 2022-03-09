Лебедь: Неужели люди хотят войны Бывший футболист имеет в своей карьере большой опыт выступлений в чемпионате враждебной страны и даже играл за национальную команду России. Но в 2003 году вернулся в родной Херсон, где выходит на митинги против войны, начатой российскими войсками.

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Владимир Лебедь несколько дней выходит на митинг с херсонцами, которые доносят российским оккупантам, чтобы те проваливали из города. Херсон – это Украина!

Думаю, даже те, с кем я играл в России, не могли этого предвидеть. Неужели люди хотят войны? Любой адекватный и здравомыслящий человек будет точно делать все, чтобы войны не было,

– сказал бывший футболист.

Владимир Лебедь отметил, что Херсон всегда был и будет для него украинским городом: "Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения".

Бывший форвард готов взять в руки оружие, чтобы защищать родную страну от русской орды.

К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки,

– ответил Лебедь.

Карьера Владимира Лебедя: главное

В своей карьере поиграл за Днепр, Черноморец, Таврию Николаев и Кристалл. В последнем клубе как раз повесил бутсы на гвоздь.

Лебедь выступал в российском чемпионате за ряд команд – Спартак, ЦСКА, ЦСКА-2, Зенит, Сокол, Волгар и Торпедо-Зил.

Окончил карьеру в 2005 году.

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