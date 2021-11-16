Убил врача из-за вакцинации: российского бойца арестовали в США

Боец смешанных единоборств Акмал Хожиев убил врача Мирана Рибати в американском городе Гуам. Между россиянином и медиком возник спор относительно вакцинации от коронавируса.

У спортсмена проблемы с психикой

Полиция сразу же задержала бойца после трагического случая. Злоумышленник признался правоохранителям в содеянном.

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Он рассказал, что между ним и врачом возникла горячая дискуссия о вакцинации от коронавируса. Россиянин был недоволен словами медика, поэтому напал на него. В нападении Хожиев задушил Рибати, а затем еще ударил в горло костью животного и ножом.

Что известно об Акмале Хожиеве

Акмал активно выступал против вакцинации. Также отметили, что спортсмен имел проблемы с психикой. Боец не мог справиться с приступами неконтролируемой агрессии.

Его выгоняли из двух спортзалов после того, как он угрожал персоналу и посетителям.

Хожиев провел четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.

Россиянина арестовали еще 7 ноября, однако об этом инциденте сообщили только сейчас. Суд установил залог за освобождение Хожиева в размере одного миллиона долларов.