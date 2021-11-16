Спортсмен має проблеми з психікою

Поліція одразу ж затримала бійця після трагічного випадку. Зловмисник зізнався правоохоронцям у скоєному.

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Він розповів, що між ним та лікарем виникла запальна дискусія щодо вакцинації від коронавірусу. Росіянин був невдоволений словами медика, тому напав на нього. У нападі Хожієв задушив Рібаті, а потім ще вдарив у горло кісткою тварини та ножем.

Зверніть увагу! Росіянина заарештували ще 7 листопада, про цей інцидент повідомили тільки зараз. Суд встановив заставу за визволення Хожієва у розмірі одного мільйона доларів.

Що відомо про Акмала Хожієва