Спортсмен має проблеми з психікою
Поліція одразу ж затримала бійця після трагічного випадку. Зловмисник зізнався правоохоронцям у скоєному.
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Він розповів, що між ним та лікарем виникла запальна дискусія щодо вакцинації від коронавірусу. Росіянин був невдоволений словами медика, тому напав на нього. У нападі Хожієв задушив Рібаті, а потім ще вдарив у горло кісткою тварини та ножем.
Що відомо про Акмала Хожієва
- Акмал активно виступав проти вакцинації. Також спортсмен мав проблеми з психікою. Боєць не міг впоратися з нападами неконтрольованої агресії.
- Його виганяли із двох спортзалів після того, як він погрожував персоналу та відвідувачам.
- Хожієв провів чотири професійні поєдинки у змішаних єдиноборствах, здобувши три перемоги.