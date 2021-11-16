У спортсмена проблемы с психикой
Полиция сразу же задержала бойца после трагического случая. Злоумышленник признался правоохранителям в содеянном.
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Он рассказал, что между ним и врачом возникла горячая дискуссия о вакцинации от коронавируса. Россиянин был недоволен словами медика, поэтому напал на него. В нападении Хожиев задушил Рибати, а затем еще ударил в горло костью животного и ножом.
Что известно об Акмале Хожиеве
- Акмал активно выступал против вакцинации. Также отметили, что спортсмен имел проблемы с психикой. Боец не мог справиться с приступами неконтролируемой агрессии.
- Его выгоняли из двух спортзалов после того, как он угрожал персоналу и посетителям.
- Хожиев провел четыре профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав три победы.