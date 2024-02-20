10 февраля в немецком городе Обергаузен произошла ужасная трагедия с украинцами. Двое юных баскетболистов Владимир Ермаков и Артем Козаченко подверглись нападению на городском вокзале.

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Козаченко продержался десять дней

Ребята были атакованы несовершеннолетними лицами с ножами. 17-летний Ермаков погиб сразу от полученных травм, а Козаченко доставили в госпиталь в тяжелом состоянии.

В СМИ попадала информация, что Артем идет на поправку, но, к сожалению, эти заявления оказались поспешными. Сегодня, 20 февраля, стало известно, что Козаченко умер в реанимации.

О смерти 18-летнего парня сообщили в дюссельдорфском клубе "ART Giants". Именно в нем Козаченко и Ермаков выступали, играя в молодежной команде U-19.

Артем также был чрезвычайно популярным среди одноклубников, тренеров и друзей. Все выражают только положительные слова о нем. Кроме большого таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как радостный, с чувством юмора открытый парень. Он и Владимир взрастили глубокую и связанную дружбу друг с другом, которая продемонстрировала важность человеческой связи в нашей жизни,

– говорится в заявлении "ART Giants".

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Ранее полиция уже арестовала трех подростков, которые являются подозреваемыми в убийстве украинцев. Главным преступником является 15-летний немец турецкого происхождения, который проживает в Гельзенкирхене.