В суботу, 22 серпня, відбудеться бій між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним. На кону буде стояти можливість зустрітися з володарем чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Букмекери дали свій прогноз на результат цього бою.

Уайт – Повєткін: перед боєм

Великий бокс повертається. І саме Ділліану Уайту та Олександру Повєткіну випало провести перший великий бій після карантину. На кону буде стояти право бою проти володаря чемпіонського поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

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Сам вечір боксу відбудеться на арені Matchroom Fight Camp в англійському Брентвуді.

Що варто знати про боксерів

Британцю Ділліану Уайту 31 рік. На професійному ринзі він виступає з 2011 року. І за цей час провів 28 боїв. У 27 з них він здобув перемоги, а 18 з них – нокаутом. Єдину поразку йому завдав Ентоні Джошуа ще у 2015 році. Зараз в нього 11 перемог поспіль.

Натомість росіянину Олександру Повєткіну вже 40 років. З 38 боїв він переміг у 35. 24 поєдинки закінчив достроково. Двічі програв. Один раз – Володимиру Кличку у Москві. Ще один бій – Ентоні Джошуа.

Що говорять букмекери

Букмекери вважають саме Вайта фаворитом цього бою. На перемогу британця приймають з коефіцієнтом 1,28. На те, що переможцем бою виявиться таки Повєткін – 3,50. Коефіцієнт 23,0 на те, що переможця так і не буде виявлено.

На те, що Уайт переможе нокаутом – 2,49. На те, що Повєткін зможе перемогти нокаутом – 6,2.

Очікується, що бій буде довгим. Найбільш ймовірним є закінчення в 7-9 раундах – коефіцієнт 5,00 на це. На те, що переможець буде визначений з 4 по 6 раунд – 5,50. Закінчення бою під час "чемпіонських раундів" (з 10 по 12) – 7,50. А на те, що бій закінчиться під час перших трьох раундів – 9,50.

Бій Уайт – Повєткін відбудеться в суботу, 22 серпня. Початок вечору боксу о 19:00 за київським часом. Бій боксерів очікується ближче до півночі.