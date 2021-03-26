В Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания временного чемпиона мира по версии WBC Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) и британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО).

Поветкин показал на весах 103,4 килограмма, а Уайт за сутки до выхода на ринг весит 112 килограмм.

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Стоит отметить, что россиянин прибавил в весе с момента первого поединка, в то время как Уайт сбросил чуть более 2 килограмм.

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