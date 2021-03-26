Уайт перед боем перевесил Поветкина на 8 килограммов: видео
В Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания временного чемпиона мира по версии WBC Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) и британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО).
Источник:24 канал
Поветкин показал на весах 103,4 килограмма, а Уайт за сутки до выхода на ринг весит 112 килограмм.
К слову Месть за нокаут: Александр Поветкин – Диллиан Уайт – прогноз на реванш
Стоит отметить, что россиянин прибавил в весе с момента первого поединка, в то время как Уайт сбросил чуть более 2 килограмм.
Церемония взвешивания Поветкин – Уайт: смотрите видео
Поветкин – Уайт: что известно о первом бое
- Уайт и Поветкин впервые встретились в ринге 23 августа 2020 года. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но одержал неожиданную победу.
- В пятом раунде Поветкин апперкотом отправил Уайта в глубокий нокаут. Россиянин завладел поясом временного чемпиона по версии WBC.
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