Уайт перед боєм переважив Повєткіна на 8 кілограмів: відео
У Гібралтарі відбулася офіційна процедура зважування тимчасового чемпіона світу за версією WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) і британця Ділліана Уайта (27-2, 18 КО).
Джерело:24 канал
Повєткін показав на вагах 103,4 кілограми, а Уайт за добу до виходу на ринг важить 112 кілограмів.
До слова Помста за нокаут: Олександр Повєткін – Ділліан Уайт – прогноз на реванш
Варто зазначити, що росіянин додав у вазі з моменту першого поєдинку, в той час як Уайт скинув трохи більше 2 кілограмів.
Церемонія зважування Повєткін – Уайт: дивіться відео
Повєткін – Уайт: що відомо про перший бій
- Уайт та Повєткін вперше зустрілися у ринзі 23 серпня 2020 року. Росіянин двічі побував у нокдауні, але здобув неочікувану перемогу.
- У п'ятому раунді Повєткін аперкотом відправив Уайта у глибокий нокаут. Росіянин заволодів поясом тимчасового чемпіона за версією WBC.
Поділитися новиною