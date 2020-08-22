Уайт не пожал руку Поветкину на церемонии взвешивания: видео
Британский боксер Диллиан Уайт отказался пожать руку россиянину Александру Поветкину во время церемонии взвешивания, которая состоялась накануне поединка.
После дуэли взглядов тяжеловес из России подал сопернику руку, однако тот не отреагировал на его действия, пишет 24 канал.
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Чуть позже Уайт протянул кулак к Поветкину, тем самым дав понять, что его поступок был вызван мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Уайт – Поветкин: главное
- Поветкин проведет поединок с Диллиан Уайтом 22 августа в английском Брентвуде.
- Сначала бой должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
- Победитель боя получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Кроме этого на кону боя Поветкин – Уайт будет стоять почетный пояс по версии WBC Diamond.