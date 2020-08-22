Британский боксер Диллиан Уайт отказался пожать руку россиянину Александру Поветкину во время церемонии взвешивания, которая состоялась накануне поединка.

После дуэли взглядов тяжеловес из России подал сопернику руку, однако тот не отреагировал на его действия, пишет 24 канал.

К теме: Уайт или Поветкин: кого букмекеры видят победителем боя за право драться с Фьюри за титул WBC

Чуть позже Уайт протянул кулак к Поветкину, тем самым дав понять, что его поступок был вызван мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Вес россиянина составил 101,5 кг, Уайт показал результат 114,5 кг.

Уайт – Поветкин: главное