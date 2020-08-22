Британський боксер Ділліан Вайт відмовився потиснути руку росіянину Олександру Повєткіну під час церемонії зважування, яка відбулася напередодні двобою.

Після дуелі поглядів важковаговик з Росії подав супернику руку, проте той не відреагував на його дії, пише 24 канал.

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Трохи пізніше Вайт простягнув кулак до Повєткіна, тим самим давши зрозуміти, що його вчинок був викликаний заходами безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Вага росіянина склав 101,5 кг, Уайт показав результат 114,5 кг.

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