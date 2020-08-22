Вайт не потиснув руку Повєткіну на церемонії зважування: відео
Британський боксер Ділліан Вайт відмовився потиснути руку росіянину Олександру Повєткіну під час церемонії зважування, яка відбулася напередодні двобою.
Після дуелі поглядів важковаговик з Росії подав супернику руку, проте той не відреагував на його дії, пише 24 канал.
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Трохи пізніше Вайт простягнув кулак до Повєткіна, тим самим давши зрозуміти, що його вчинок був викликаний заходами безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Уайт – Повєткін: головне
- Повєткін проведе поєдинок з Ділліаном Уайтом 22 серпня в англійському Брентвуді.
- Спочатку бій повинен був пройти 2 травня в Манчестері, але був перенесений у зв'язку з пандемією коронавірусу.
- Переможець бою отримає право битися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. Крім цього на кону бою Повєткін – Уайт буде стояти почесна пояс за версією WBC Diamond.