Уайлдер сомневается, что Усик согласится на поединок

Деонтей Уайлдер одержал эффектную победу над финским боксером Робертом Гелениусом. Асериканец нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Уайлдер заговорил о своем следующем бое. Он надеется встретиться на ринге с Александром Усиком.

На тему Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде и бросил вызов Усику – видео мощного удара

Уайлдер: Мой бой с Усиком будет очень тяжело организовать

Однако американский боксер не верит в то, что Усик согласится с ним на бой.

Думаю, мой бой с Усиком будет очень тяжело организовать. Очень удивлюсь, если Александр сдержит свое слово. Последний чемпион, говоривший, что даст мне бой, проиграл недавно сокрушительным нокаутом. Я говорю о Паркере. Увидим, как все сложится. Я придерживаюсь слова Усика. Позвоним по его команде и посмотрим, что будет,

– сказал боксер.

После поединка Деонтей заявил, что готов выйти на ринг против любого. Он уверен в своих силах.

Для американца это 43 победа на профессиональном ринге (42 – нокаутом). Также в его пассиве одна ничья и два поражения (все от Тайсона Фьюри).

Что известно о возможной встрече