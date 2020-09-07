Уайлдер рассказал о спарринге с Владимиром Кличко: украинец нокаутировал Деонтея
Один из лучших боксеров в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о спарринге с легендарным украинцем Владимиром Кличко. Уайлдер иногда бывал в лагере Кличко, который готовился к своим поединкам.
Уайлдер рассказал о пребывании в тренировочном лагере Кличко, хотя не уточнял дату. По словам Деонтея можно предположить, что это была подготовка Кличко к бою с Мариушем Вахом. Об этом сообщает Tribuna.com.
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Уайлдер поражен Кличко
Американец рассказал, что Кличко даже во время тренировки выкладывается на ринге на все 100%. Деонтей был поражен отношением украинца.
Владимир на ринге выкладывался на все 100%. Даже на 110%. Не было никакой работы вполсилы,
– заявил Деонтей.
Уайлдер вспомнил, что тогда у него был день рождения и ему испекли торт. На пресс-конференции перед боем с Вахом украинец похвалил Уайлдера.
Американец запомнил комплимент Кличко и сказал, что это много значит для него.
А позже, на своей пресс-конференции перед боем с Вахом, Владимир сказал, что я был самым сильным и быстрым спарринг-партнером в его лагере. Этот комплимент много значил и значит для меня,
– сказал Уайлдер.
Кличко нокаутировал Уайлдера
Британский боксер Диллиан Уайт в январе 2020 года рассказал, что Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера.
По словам Уайта, нокаут состоялся в 2014 году. Очевидно, что это не было в рамках подготовки Кличко к бою с Вахом, ведь этот поединок состоялся в 2012 году.
Слова Деонтея Уайлдера о нокауте подтвердил и британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.