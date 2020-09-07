Владимир и Виталий Кличко ни разу официально не выходили в ринг друг против друга. Однако спарринги проводили.

Воспоминаниями об одном из таких спаррингов Владимир Кличко поделился в комментарии Klitschko Brothers.

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"Мы очень амбициозны и каждый хочет быть лучше. Это то, что у нас в крови. Но при этом – много любви и уважения друг к другу. Мы никогда не боксировали друг против друга на каких-то турнирах. Но мы спарринговали, и эти спарринги не были веселыми. Это было очень кроваво, эмоционально. После одного из спаррингов и очередного повреждения, мы поняли, что нам лучше не делать этого", – рассказал Владимир.

Отметим, что в свое время Владимир Кличко признался, что ему с братом предложили 100 миллионов за бой. Однако боксеры отказались от такого гонорара. По его словам, они пообещали маме, что никогда не будут боксировать друг против друга.

При этом в сети опубликовано видео спарринга еще молодых братьев Кличко.