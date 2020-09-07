Один з найкращих боксерів суперважкої ваги американець Деонтей Уайлдер розповів про спаринг з легендарним українцем Володимиром Кличком. Уайлдер іноді бував у таборі Кличка, який готувався до своїх поєдинків.

Уайлдер розповів про перебування у тренувальному таборі Кличка, хоча не уточнював дату. Зі слів Деонтея можна припустити, що це була підготовка Кличка до Маріуша Ваха. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Уайлдер вражений Кличком

Американець розповів, що Кличко навіть під час тренування викладається в рингу на всі 100%. Деонтей був вражений ставленням українця.

Володимир у рингу викладався на всі 100%. Навіть на 110%. Не було ніякої роботи у пів сили,

– заявив Деонтей.

Уайлдер згадав, що тоді в нього був день народження і йому спекли торт. На пресконференції перед боєм з Вахом українець похвалив Уайлдера.

Американець запам'ятав комплімент Кличка і сказав, що це багато значить для нього.

А пізніше, на своїй пресконференції перед боєм з Вахом, Володимир сказав, що я був найсильнішим і швидким спаринг-партнером в його таборі. Цей комплімент багато значив і значить для мене,

– сказав Уайлдер.

Кличко нокаутував Уайлдера

Британський боксер Ділліан Уайт у січні 2020 року розповів, що Володимир Кличко нокаутував Уайлдера.

За словами Уайта, нокаут відбувся у 2014 році. Очевидно, що це не було у рамках підготовки Кличка до Ваха, адже цей поєдинок відбувся у 2012 році.

Слова Деонтея Уайлдера про нокаут підтвердив і британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі.