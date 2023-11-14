Американский боксер Деонтей Уайлдер, до встречи в ринге с Тайсоном Фьюри владевший титулом чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, планирует вернуться в ринг в конце 2023 года. Об этом 38-летний спортсмен объявит 15 ноября на пресс-конференции, сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

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Уайлдер не боксировал больше года

23 декабря Уайлдер проведет поединок в андеркарте боя между британцем Энтони Джошуа и шведом Отто Валлином. Соперником бывшего чемпиона мира WBC станет новозеландец Джозеф Паркер.

Вечер бокса состоится в Саудовской Аравии, а пресс-конференция Уайлдера запланирована в Лондоне. Она планируется именно для оглашения поединка между Деонтеем и Паркером.

Стоит отметить. В предыдущем поединке Уайлдер в октябре 2022 года нокаутировал финна Роберта Хелениуса. Паркер в конце октября 2023-го досрочно победил канадца Саймона Кина.