Американський боксер Деонтей Вайлдер, який до зустрічі в рингу із Тайсоном Ф'юрі володів титулом чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі, планує провести бій наприкінці 2023 року. Про це 38-річний спортсмен оголосить 15 листопада на прес-конференції, повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

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Вайлдер не боксував понад рік

23 грудня Вайлдер проведе поєдинок в андеркарті бою між британцем Ентоні Джошуа та шведом Отто Валліном. Суперником колишнього чемпіона світу WBC стане новозеландець Джозеф Паркер.

Вечір боксу відбудеться у Саудівській Аравії, а прес-конференція Вайлдера запланована у Лондоні. Вона планується саме для оголошення поєдинку між Деонтеєм та Паркером.

Варто зазначити. У попередньому поєдинку Вайлдер у жовтні 2022 року нокаутував фіна Роберта Геленіуса. Паркер наприкінці жовтня 2023 року достроково переміг канадця Саймона Кіна.