Уайлдер: Будущее будет ярким

Казалось, что трилогия против Тайсона Фьюри поставила точку в карьере Деонтея Уайлдера. Однако американец возвращается в ринг. По словам обиженного боксера, он снова выйдет на ринг по просьбе своих поклонников.

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Свергнутый Фьюри боксер даже хочет провести бой против Александра Усика, у которого впереди возможен поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Конечно, если удастся вернуть Тайсона на ринг. Уайлдер назвал свой приход возвращением короля.

Вы хотите увидеть мое сражение с Усиком? Да, я тоже хочу. Я побегу со всеми. Будущее будет ярким. Король вернулся. Без меня здесь нет ни малейшего волнения. Я вернулся по многочисленным просьбам. Я сидел и отдыхал дома, наслаждался временами с моей. семьей,

– заявил Уайлдер.

Напомним, что трилогия против Фьюри закончилась нокаутом для Деонтея. Уайлдер сломал руку о Тайсоне. В предыдущих встречах против британца Деонтей проиграл и расписал мировую.

Желание желаниями, но в следующем бою Уайлдер подерется против Роберта Хелениуса. Поединок состоится 15 октября в Barclays Center в Бруклине.