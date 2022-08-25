Обладает поясом The Ring

В первой десятке лучших место нашлось сразу двум украинским боксерам – Александру Усику и Василию Ломаченко. Оба расположились в топ-6.

Интересно узнать Еще одна попытка: известно, когда Ломаченко может подраться за звание абсолютного чемпиона мира

Усик же стал вторым после Майка Тайсона, возглавившего рейтинг The Ring среди боксеров хевивейта. Отметим, что победа над Джошуа в реванше принесла Александру вакантный пояс The Ring, которым владел Тайсон Фьюри.

В спину Александру "дышит" Наоя Иноуэ из Японии. Тройку лучших замкнул американец Теренс Кроуфорд.



Топ-3 лучших боксеров от The Ring / Скриншот из The Ring

Ломаченко пропустил мимо себя еще двух соперников – Эррола Спенса и Сауля Альвареса.

Топ-10 рейтинга боксеров по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василий Ломаченко

7. Дмитрий Бивол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербиев

В 2022 году только Усик выходил на ринг среди двух украинцев. Александр 20 августа второй раз подряд Джошуа, но на этот раз по решению судей. Украинский боксер успешно защитил чемпионские пояса и сохранил шансы на сражение за абсолют.

Ломаченко тоже вернется на ринг в этом году. В октябре Василий должен подраться с Джемейном Ортисом.