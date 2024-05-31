"Я нокаутирую его": экс-чемпион мира дерзко заявил, что готов "выключить свет" Усику

В субботу, 1 июня, состоится вечер бокса в Эр-Рияде. Он пройдет в формате 5 на 5, где между собой будут соревноваться боксеры двух промоутерских компаний Matchroom Boxing и Queensberry Promotions.

Самым ожидаемым боем этого события считается битва Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилея. Оба находятся в почтенном спортивном возрасте (38 и 40 лет соответственно) и мечтают подняться на вершину хевивейта.

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Уайлдер хочет нокаутировать Усика

Накануне этого поединка американский экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе поделился мнением относительно потенциального боя с абсолютом хевивейта Александром Усиком. Он рассказал, что смог бы победить украинца и уверен, что сделал бы это досрочно.

Я знаю, как нокаутировать Александра Усика. Я нокаутирую его! Усик маловат боксер для меня, а его стиль идеально подходит мне. Украинец не сможет справиться с моей силой, мощью и скоростью,

– сказал Уайлдер.

Отметим, что Деонтей Уайлдер также предположил, что может закончить карьеру после боя с Чжан Чжилеем, если потерпит поражение.

Краткие сведения о Деонтее Уайлдере

38-летний американский боксер

Профессиональную карьеру начал в 2008 году

Имел невероятную серию из 40 подряд побед, во время которой добыл чемпионский титул WBC, который успешно защитил 10 раз

Потерпел первое поражение в 43-й битве против Тайсона Фьюри, в которой и потерял статус чемпиона мира

Всего на профессиональном уровне провел 47 боев – 43 победы (42 нокаутом), 1 ничья, 3 поражения.