Самым ожидаемым боем этого события считается битва Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилея. Оба находятся в почтенном спортивном возрасте (38 и 40 лет соответственно) и мечтают подняться на вершину хевивейта.

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Уайлдер хочет нокаутировать Усика

Накануне этого поединка американский экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе поделился мнением относительно потенциального боя с абсолютом хевивейта Александром Усиком. Он рассказал, что смог бы победить украинца и уверен, что сделал бы это досрочно.

Я знаю, как нокаутировать Александра Усика. Я нокаутирую его! Усик маловат боксер для меня, а его стиль идеально подходит мне. Украинец не сможет справиться с моей силой, мощью и скоростью,

– сказал Уайлдер.

Отметим, что Деонтей Уайлдер также предположил, что может закончить карьеру после боя с Чжан Чжилеем, если потерпит поражение.

Справка. Последний раз "Бронзовый бомбардировщик" выходил в ринг 23 декабря 2023 года. Тогда он сенсационно уступил Джозефу Паркеру.

Краткие сведения о Деонтее Уайлдере