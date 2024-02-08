Готов заменить Фьюри: "Бронзовый бомбардировщик" заявил о желании драться с Усиком

Деонтей Уайлдер – один из четырех топовых боксеров своего поколения в хевивейте. Он единственный, кто смог не проиграть непобедимому Тайсону Фьюри в одном из боев их трилогии.

В декабре 2023 года он неожиданно уступил Джозефу Паркеру, после чего заявил, что может не вернуться в ринг. Однако с течением времени его риторика изменилась.

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Уайлдер нацелен на статусный бой

Бывший чемпион мира в "королевской" весовой категории по версии WBC бросил вызов действующему чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику. Он заявил, что хочет выйти в ринг против украинца и для подготовки к бою ему может хватить даже 3 недели.

Я готов подраться с Усиком. Я всегда готов, что бы то ни было. Неважно, сколько я тренируюсь и на каком сообщении выходить – трехнедельном или восьминедельном. Это не имеет значения. Я боец, поэтому готов выйти против любого. Я все еще тот же засранец, что и раньше, не сомневайтесь,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик проведет 18 мая против Тайсона Фьюри. По условиям контракта, между ними также предусмотрен обязательный реванш, поэтому, если "Цыганский король" снова не найдет причину не выходить с украинцем в ринг, то вероятность проведения поединка Уайлдер – Усик в 2024 году выглядит крайне низкой.

. "Бронзовый бомбардировщик" начал свою профессиональную карьеру в 2008 году. Он имел невероятную серию из 40 подряд побед, которая длилась 11 лет. После этого Деонтей Уайлдер вничью закончил бой с Тайсоном Фьюри и завоевал еще 2 победы. И только 44-я битва стала проигрышной для американца. Всего он провел 47 боев – 43 победы (42 нокаутом), 1 ничья и 3 поражения.