У грудні 2023 року він несподівано поступився Джозефу Паркеру, після чого заявив, що може не повернутися у ринг. Проте з плином часу його риторика змінилася.

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Вайлдер націлений на статусний бій

Колишній чемпіон світу в "королівській" ваговій категорії за версією WBC кинув виклик чинному чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику. Він заявив, що хоче вийти в ринг проти українця й для підготовки до бою йому може вистачити навіть 3 тижні.

Я готовий побитися з Усиком. Я завжди готовий, що б то не було. Неважливо, скільки я тренуюся і на якому повідомленні виходити – тритижневому чи восьмитижневому. Це не має значення. Я боєць, тому готовий вийти проти будь-кого. Я все ще той самий засранець, що й раніше, не сумнівайтеся,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 18 травня проти Тайсона Ф'юрі. За умовами контракту, між ними також передбачений обов'язковий реванш, тому, якщо "Циганський король" знову не знайде причину не виходити з українцем у ринг, то ймовірність проведення поєдинку Вайлдер – Усик у 2024 році виглядає вкрай низькою.

Довідка. "Бронзовий бомбардувальник" розпочав свою професійну кар'єру у 2008 році. Він мав дивовижну серію з 40 поспіль перемог, яка тривала 11 років. Після цього Деонтей Вайлдер унічию закінчив бій з Тайсоном Ф'юрі та здобув ще 2 перемоги. І тільки 44-та битва стала програшною для американця. Усього він провів 47 боїв – 43 перемоги (42 нокаутом), 1 нічия та 3 поразки.