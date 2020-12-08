Бывший полузащитник Днепра и Динамо Руслан Ротань останется главным тренером молодежной сборной Украины на ближайший год.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Исполком УАФ утвердил решение автоматически продлить на один год, до конца 2021-го, контракты со специалистами, у которых сделки заканчиваются в 2020 году.

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Таким образом, на год также были продлены контракты с главным тренером сборной Украины U-19 Владимиром Езерским, с главным тренером команды U-17 Сергеем Нагорняком, а также наставником команды U-16 Олегом Кузнецовым.

Кроме того, продлены соглашения с тренерами женских сборных: наставником национальной сборной Натальей Зинченко, WU-19 – Валерием Паламарчуком и WU-17 – Сергеем Сапроновым.

Молодежная сборная с Ротанем не вышла на Евро-2021

Команда 39-летнего специалиста не смогла пробиться на чемпионат Европы 2021 года, который состоится в Венгрии и Словении. Украинцы заняли лишь третье место в своей отборочной группе, в которой также выступали Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта.

Ротань возглавил молодежную сборную Украины в декабре 2018 года. Под его руководством команда сыграла 18 матчей, одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.