Колишній півзахисник Дніпра і Динамо Руслан Ротань залишиться головним тренером молодіжної збірної України на найближчий рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Виконком УАФ затвердив рішення автоматично продовжити на один рік, до кінця 2021-го, контракти з фахівцями, у яких угоди закінчуються у 2020 році.

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Таким чином, на рік також були продовжені контракти з головним тренером збірної України U-19 Володимиром Єзерським, з головним тренером команди U-17 Сергієм Нагорняком, а також наставником команди U-16 Олегом Кузнєцовим.

Крім того, продовжено угоди з тренерами жіночих збірних: наставником національної збірної Наталією Зінченко, WU-19 - Валерієм Паламарчуком і WU-17 – Сергієм Сапроновим.

Молодіжна збірна з Ротанем не вийшла на Євро-2021

Команда 39-річного фахівця не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2021 року, який відбудеться в Угорщині і Словенії. Українці посіли лише третє місце у своїй відбірковій групі, в якій також виступали Данія, Румунія, Фінляндія, Північна Ірландія і Мальта.

Ротань очолив молодіжну збірну України у грудні 2018 року. Під його керівництвом команда зіграла 18 матчів, здобула 10 перемог, 4 рази зіграла внічию і зазнала 4 поразки.