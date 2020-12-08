УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за несыгранный матч против Швейцарии. Однако украинская сторона подала апелляцию. Поэтому шанс того, что этот матч состоится, таки существует.

Перед тем главной причиной, почему матч не состоится, называли отсутствие дат для проведения игры. Однако теперь и эта проблема снята, пишет 24 канал.

В 2021 году предусмотрено 10 дат для проведения матчей квалификации чемпионата мира 2021 года. Однако сборные Украины и Швейцарии попали в группы с пятью сборными. Поэтому каждая из этих сборных проведет лишь восемь матчей в отборе. Поэтому у них есть еще две свободные даты, когда они могут сыграть товарищеские матчи.

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Стоит добавить, что в такие свободные даты состоятся матчи Лиги наций. Речь идет о финальном турнире, который запланирован на начало октября 2021 года. Именно поэтому участники "финала четырех" и попадали в группы с пятью сборными, чтобы разгрузить им календарь. В такие группы попали и сборные Украины и Швейцарии. При этом произошло это совершенно случайно во время жеребьевки.

Поэтому в одну из дат, когда запланированы матчи квалификации ЧМ-2022, сборные Украины и Швейцарии могут сыграть матч Лиги наций. И на футбольном поле определить, кто имеет право остаться в элитном дивизионе.

И теперь решение – за CAS. Если арбитражный суд примет сторону Украины, то такой матч предстоит провести. И сделать это можно уже в марте, когда будут сразу три окна для матчей. Или же дождаться сентября, когда сборные тоже должны провести три игры.

Однако здесь важно предусмотреть это до формирования календаря отбора на ЧМ-2022. Чтобы и в Украине, и в Швейцарии были свободными даты, когда можно провести эти матчи.

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