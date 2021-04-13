Результативная ошибка арбитра

Комитет арбитров УАФ рассмотрел спорный эпизод с первым взятием ворот львовской команды. Главный судья встречи Николай Балакин не должен был засчитывать гол Кане.

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Представители УАФ на видеоповторе увидели, что Кулач в момент удара Кане находился в офсайде. Владислав перекрывал голкипера, не позволив ему увидеть момент удара от "ворсклянина".

Лайнсмен на боковой линии Александр Дашко тоже не поднял флажок. ВАР на этой встрече не было, поэтому сразу просмотреть видеоповтор арбитр не имел возможности.

Для полузащитника Ворсклы этот результативный выстрел стал третьим в 20 матчах за полтавскую команду в этом сезоне во всех турнирах.

В этом игровом эпизоде ассистент арбитра должен просигнализировать флажком арбитру, что игрок № 9 ФК Ворскла находится в положении "вне игры" и (находясь на траектории полета мяча, очень близко к вратарю) явно перекрывает поле зрения вратарю команды соперников, что должно было бы привести к отмене зачисления гола и назначение свободного удара в пользу команды ФК Львов,

– говорится в сообщении.

К слову, поединок завершился победой Ворсклы над Львовом со счетом 2:1. Еще один гол полтавского клуба забил Кулач. А на 72-й минуте цифры на табло несколько сократил Алексей Довгий.

После этого противостояния Ворскла с 34 очками идет 5-й в УПЛ. Львовский клуб с 15 пунктами располагается на предпоследней 13 позиции.

Видео гола Кане