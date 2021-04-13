Результативная ошибка арбитра
Комитет арбитров УАФ рассмотрел спорный эпизод с первым взятием ворот львовской команды. Главный судья встречи Николай Балакин не должен был засчитывать гол Кане.
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Представители УАФ на видеоповторе увидели, что Кулач в момент удара Кане находился в офсайде. Владислав перекрывал голкипера, не позволив ему увидеть момент удара от "ворсклянина".
- Лайнсмен на боковой линии Александр Дашко тоже не поднял флажок. ВАР на этой встрече не было, поэтому сразу просмотреть видеоповтор арбитр не имел возможности.
- Для полузащитника Ворсклы этот результативный выстрел стал третьим в 20 матчах за полтавскую команду в этом сезоне во всех турнирах.
В этом игровом эпизоде ассистент арбитра должен просигнализировать флажком арбитру, что игрок № 9 ФК Ворскла находится в положении "вне игры" и (находясь на траектории полета мяча, очень близко к вратарю) явно перекрывает поле зрения вратарю команды соперников, что должно было бы привести к отмене зачисления гола и назначение свободного удара в пользу команды ФК Львов,
– говорится в сообщении.
К слову, поединок завершился победой Ворсклы над Львовом со счетом 2:1. Еще один гол полтавского клуба забил Кулач. А на 72-й минуте цифры на табло несколько сократил Алексей Довгий.
После этого противостояния Ворскла с 34 очками идет 5-й в УПЛ. Львовский клуб с 15 пунктами располагается на предпоследней 13 позиции.
Видео гола Кане