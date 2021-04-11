Ворскла – Львов 2:1

Голы: Кане, 47, Кулач, 50 – Довгий, 72

Незабитый пенальти: Тавареш, 15 (Львов)

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На бумаге Ворскла была абсолютным фаворитом игры, однако на деле первый тайм показал, что Львов не такой уж и простой. За 45 минут команды имели по одной прекрасной возможности забить гол.

Первую угрозу создали гости. На 14 минуте поединка Якубу первым успел к мячу и не позволил Грисьо выйти на рандеву с Резником. Казалось, что момент завершен.

Однако защитник львовян продолжил давить на Якубу, который не удержал равновесие и упал в штрафной. Грисьо перецепился и упал – пенальти. Удар с 11 метров нанес Тавареш. Игрок Львова пробил низом в правый от себя угол. Резник уверенно отбил мяч!

Свой шанс забить гол Ворскла получила в конце тайма. Кане вывел Степанюка на ударную позицию и тот примерно с линии штрафной нанес мощный удар под перекладину. Однако мяч полетел по центру ворот, где и стоял Ильющенков. Прекрасное спасение от голкипера гостей!

Холодный душ для Львова

Сразу после перерыва Ворскла повела в счете. Полтавчане провели сумбурную атаку с несколькими заблокированными ударами по воротам. В итоге удар Кане из пределов штрафной в нижний угол оказался точным. Ильющенков не смог спасти партнеров.

Через несколько минут хозяева поля закрепили преимущество. Кане великолепным пасом вывел Кулача на рандеву с голкипером. Владислав легко переиграл Ильющенкова, пробив в правый угол.

В середине второго тайма Львов начал перехватывать инициативу, ведь Ворскла заметно начала играть на удержание счета.

Возможность отыграть один гол имел Чирьяк, который пробил с линии штрафной. Но Ворсклу спас рикошет. Однако сразу после выполнения углового мяч таки побывал в воротах Дмитрия Резника. Голкипер Ворсклы неудачно вышел из ворот и не перехватил навес на дальнюю стойку. Там первым на мяче был Довгий, который и отметился голом.

После пропущенного гола Ворскла вновь активизировалась и имела прекрасную возможность увеличить преимущество на 89 минуте. Скляр почти с центра поля выбегал на рандеву с голкипером, но не смог переиграть Ильющенкова в ближнем бою.

В итоге подопечные Юрия Максимова отстояли преимущество. Благодаря победе Ворскла сохранила 5 место в турнирной таблице. В то же время Львов с 15 очками удерживает 12 место.

Ворскла – Львов: видеообзор