Результативна помилка арбітра
Комітет арбітрів УАФ розглянув спірний епізод із першим взяттям воріт львівської команди. Головний суддя зустрічі Микола Балакін не повинен був зараховувати гол Кане.
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Представники УАФ на відеоповторі побачили, що Кулач у момент удару Кане перебував в офсайді. Владислав перекривав голкіпера, не дозволивши йому побачити момент удару від "ворсклянина".
- Лайнсмен на боковій лінії Олександр Дашко теж не підійняв прапорець. ВАР на цій зустрічі не було, тому відразу переглянути відеоповтор арбітр не мав змоги.
- Для півзахисника Ворскли цей результативний постріл став третім у 20 матчах за полтавську команду у цьому сезоні в усіх турнірах.
У цьому ігровому епізоді асистент арбітра мав би просигналізувати прапорцем арбітру, що гравець № 9 ФК Ворскла перебуває в положенні «поза грою» та (знаходячись на траєкторії польоту м’яча, дуже близько до воротаря) явно перекриває поле зору воротарю команди суперників, що мало б призвести до скасування зарахування голу та призначення вільного удару на користь команди ФК Львів,
– йдеться у повідомленні.
До слова, поєдинок завершився перемогою Ворскли над Львовом з рахунком 2:1. Ще один гол полтавського клубу забив Кулач. А на 72-й хвилині цифри на табло дещо скоротив Олексій Довгий.
Після цього протистояння Ворскла із 34 очками йде 5-ю в УПЛ. Львівський клуб із 15 пунктами розташовується на передостанній 13 позиції.
Відео голу Кане