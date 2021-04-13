Результативна помилка арбітра

Комітет арбітрів УАФ розглянув спірний епізод із першим взяттям воріт львівської команди. Головний суддя зустрічі Микола Балакін не повинен був зараховувати гол Кане.

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Представники УАФ на відеоповторі побачили, що Кулач у момент удару Кане перебував в офсайді. Владислав перекривав голкіпера, не дозволивши йому побачити момент удару від "ворсклянина".

Лайнсмен на боковій лінії Олександр Дашко теж не підійняв прапорець. ВАР на цій зустрічі не було, тому відразу переглянути відеоповтор арбітр не мав змоги.

Для півзахисника Ворскли цей результативний постріл став третім у 20 матчах за полтавську команду у цьому сезоні в усіх турнірах.

У цьому ігровому епізоді асистент арбітра мав би просигналізувати прапорцем арбітру, що гравець № 9 ФК Ворскла перебуває в положенні «поза грою» та (знаходячись на траєкторії польоту м’яча, дуже близько до воротаря) явно перекриває поле зору воротарю команди суперників, що мало б призвести до скасування зарахування голу та призначення вільного удару на користь команди ФК Львів,

– йдеться у повідомленні.

До слова, поєдинок завершився перемогою Ворскли над Львовом з рахунком 2:1. Ще один гол полтавського клубу забив Кулач. А на 72-й хвилині цифри на табло дещо скоротив Олексій Довгий.

Після цього протистояння Ворскла із 34 очками йде 5-ю в УПЛ. Львівський клуб із 15 пунктами розташовується на передостанній 13 позиції.

Відео голу Кане