Языковой скандал в украинском футболе: судей УПЛ предупредили о санкциях

Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные санкции в виде предупреждения судьям. Речь идет об арбитрах, которые использовали негосударственный язык во время матчей УПЛ

Руководящий футбольный орган отреагировал на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Об этом говорится в письме УАФ за подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко.

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Обращение Лучано Лучи

Сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи "жестоко предостерег" арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

По его словам, в случае несоблюдения требований и положений арбитрами, Комитет будет вынужден применять к нарушителям дисциплинарные меры, в том числе отстранение от проведения матчей.

Согласно украинскому законодательству, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Также на государственном языке выполняются информационные и другие объявления. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.

Также в письме отметили, что в 2023 году в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило более 60 обращений граждан по признакам нарушения языкового закона в сфере спорта.