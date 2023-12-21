Российская агрессия против Украины длится почти два года. Каждый день от ракет и снарядов окупантов гибнут мирные граждане. Однако в Сербии пытаются не замечать преступлений своего давнего союзника. Балканская страна решила пойти навстречу террористам и согласилась на проведение товарищеского футбольного матча.

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Недопустимо возвращать России в цивилизованную футбольную семью

Толерантность к намерениям страны-агрессоры проявили в УЕФА, где согласовали проведение спарринга.

Украинская ассоциация футбола обратилась официальным письмом в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии, в котором призвали не допустить проведения товарищеского матча в Москве. УАФ еще раз напомнила об отстранении российских команд от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, которое действует с февраля 2022 года. Поэтому очень важно придерживаться изоляции агрессоров.

Мы также хотели бы обратить внимание коллег из футбольной ассоциации Сербии, что российское террористическое государство все еще продолжает совершать ужасные военные преступления в Украине, оказывая разрушительное влияние также на природу и экономику соседних стран, поэтому совершенно недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира, поскольку это фактически означает сотрудничество с режимом террористов и поощрение его продолжать свои действия в дальнейшем,

– говорится в письме УАФ.

Что известно о матче Россия – Сербия