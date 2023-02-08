УАФ ведет расследование по пожизненной дисквалификации спортивных деятелей. В списке оказались футболисты, тренеры и футзалисты.

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В Украине им не место

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассматривает дела в отношении тех, кто сотрудничает с оккупантами на временно оккупированных территориях Украины, а также продолжает работать в России или переехал туда после начала войны. Среди них – футболисты Дмитрий Иванисеня и Александр Масалов, футзалист Евгений Иваняк, а также тренеры Виталий Виценец и Геннадий Зубов.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить обвиняемым осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Выполнять административную, спортивную и другие деятельности на территории Украины спортивным деятелям из вышеперечисленного списка будет пожизненно запрещено.

Пожизненные дисквалификации уже получили президент Таврии Эдуард Реплиевский, тренер Сергей Шевченко, а также наблюдатели арбитража Сергей Толмачев и Олег Муравьев.

Чем занимаются те, кого в ближайшее время накажут

Дмитрий Иванисеня – в 2021 году перешел из Зари в российский Крыль Советов. После начала полномасштабной войны никак не высказался о ситуации в Украине. А он еще провел один матч в футболке национальной сборной Украины.

Александр Масалов – в 2022 году перебрался в состояние русской Уфы из черниговской Десны. Никоим образом не высказался о войне на территории Украины. В прошлом защищал цвета молодежных сборных Украины.

Евгений Иваняк (футзалист) – еще в 2016 году выступал за российскую Дину. Впоследствии возвращался к выступлениям в Украине, но в Россию его тянуло больше. С 2019 года защищает цвета российского Торпедо. Также выступал за футзальную сборную Украины. Ну и никоим образом не высказался по поводу войны.

Виталий Виценец – известен своими выступлениями за донецкий Шахтер и Иличевец из Мариуполя. Выступал за юношеские сборные Украины. Впоследствии был главным тренером Кривбасса U-19 и был уволен из-за антиукраинской позиции. В настоящее время он ассистент главного тренера в российском Арсенале.

Геннадий Зубов – известен выступлениями за донецкий Шахтер. Провёл 29 матчей в футболке сборной Украины. В 2022 году переехал в Санкт-Петербург. Там возглавил местную звезду и поддержал российскую сторону в войне против Украины.





