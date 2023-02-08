УАФ веде розслідування щодо довічної дискваліфікації спортивних діячів. У списку опинились футболісти, тренери та футзалісти.

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В Україні їм не місце

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглядає справи щодо тих, хто співпрацює з окупантами на тимчасово окупованих територіях України, а також продовжує працювати в Росії, або переїхав туди після початку війни. Серед них - футболісти Дмитро Іванісеня та Олександр Масалов, футзаліст Євген Іваняк, а також тренери Віталій Віценець та Геннадій Зубов.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення заборонити обвинуваченим здійснювати буль-яку діяльність, пов'язану з футболом. Виконувати адміністартивну, спортивну та інші діяльності на території України спортивним діячам з вище наведеного списку буде довічно заборонено.

Довічні дискваліфікації вже отримали президент Таврії Едуард Реплієвський, тренер Сергій Шевченко, а також спостерігачі арбітражу Сергій Толмачов та Олег Муравйов.

Чим займаються ті, кого найближчим часом покарають

Дмитро Іванісеня – у 2021-му році перейшов зі Зорі до російського Крила Рад. Після початку повномасштабної війни ніяким чином не висловився про ситуацію в Україні. А він ще й провів один матч у футболці національної збірної України.

Олександр Масалов – у 2022-му році перебрався у стан російської Уфи з чернігівської Десни. Жодним чином не висловився про війну на території України. В минулому захищав кольори молодіжних збірних України.

Євген Іваняк (футзаліст) – ще у 2016 році виступав за російську Діну. Згодом повертався до виступів в Україні, але до Росії його тягнуло більше. З 2019-року захищає кольори російського Торпедо. Також виступав за футзальну збірну України. Ну і жодним чином не висловився щодо війни.

Віталій Віценець – відомий своїми виступами за донецький Шахтар та Ілічівець з Маріуполя. Виступав за юнацькі збірні України. Згодом був головним тренером Кривбаса U-19, та був звільнений через антиукраїнську позицію. Зараз він асистент головного тренера у російському Арсеналі.

Геннадій Зубов – відомий виступами за донецький Шахтар. Провів 29 матчів у футболці збірної України. У 2022-му році переїхав до Санкт-Петербурга. Там очолив місцеву Зірку та підтримав російську сторону у війні проти України.





