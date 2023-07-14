С подачи штаба Реброва: УАФ во второй раз попытается заиграть топ-защитника из АПЛ за сборную Украины

Украинская ассоциация футбола вернулась к вопросу выступлений Макса Килмана за "сине-желтых". Игрок в последнее время востребован на трансферном рынке Европы.

Фактурного защитника Макса Килмана планировал заиграть за сборную Украины еще Андрей Шевченко. Англичанин даже получил украинский паспорт, но поскольку Килман играл за футзальную сборную Англии, ему ФИФА запретила защищать сине-желтые цвета.

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Вторая попытка УАФ

Однако УАФ решила снова попытаться заиграть Килмана за национальную команду Украины. По всей вероятности, в квалифицированном центрбеке заинтересован новый тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в том числе в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.

Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.

Была информация, что Наполи предлагал Вулверхэмптону 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", – отметил Спиваковский.

Эпопея с Килманом