С подачи штаба Реброва: УАФ во второй раз попытается заиграть топ-защитника из АПЛ за сборную Украины
Украинская ассоциация футбола вернулась к вопросу выступлений Макса Килмана за "сине-желтых". Игрок в последнее время востребован на трансферном рынке Европы.
Фактурного защитника Макса Килмана планировал заиграть за сборную Украины еще Андрей Шевченко. Англичанин даже получил украинский паспорт, но поскольку Килман играл за футзальную сборную Англии, ему ФИФА запретила защищать сине-желтые цвета.
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Вторая попытка УАФ
Однако УАФ решила снова попытаться заиграть Килмана за национальную команду Украины. По всей вероятности, в квалифицированном центрбеке заинтересован новый тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в том числе в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.
Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.
Была информация, что Наполи предлагал Вулверхэмптону 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", – отметил Спиваковский.
Эпопея с Килманом
- Напомним, что Макс Килман имеет украинские корни. Его мама родилась в Киеве, а папа – в Одессе.
- В 2020 году впервые появилась информация о том, что Килман хочет играть за сборную Украины.
- Но из-за того, что Макс сыграл 25 матчей за футзальную сборную Англии, ФИФА запретила ему выступать за Украину.
- Отметим, что с осени 2020 года трансферная стоимость Килмана выросла с 1,5 миллионов евро до 30 миллионов.
- В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 37 матчей за Вулверхэмптон в АПЛ.
- "Волки" отклонили первое предложение Наполи в размере 35 миллионов евро. Вулверхэмптон надеется удержать ведущего защитника в команде.