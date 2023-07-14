Фактурного защитника Макса Килмана планировал заиграть за сборную Украины еще Андрей Шевченко. Англичанин даже получил украинский паспорт, но поскольку Килман играл за футзальную сборную Англии, ему ФИФА запретила защищать сине-желтые цвета.

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Вторая попытка УАФ

Однако УАФ решила снова попытаться заиграть Килмана за национальную команду Украины. По всей вероятности, в квалифицированном центрбеке заинтересован новый тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в том числе в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.

Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.

Была информация, что Наполи предлагал Вулверхэмптону 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", – отметил Спиваковский.

Эпопея с Килманом