Фактурного защитника Макса Килмана планировал заиграть за сборную Украины еще Андрей Шевченко. Англичанин даже получил украинский паспорт, но поскольку Килман играл за футзальную сборную Англии, ему ФИФА запретила защищать сине-желтые цвета.
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Вторая попытка УАФ
Однако УАФ решила снова попытаться заиграть Килмана за национальную команду Украины. По всей вероятности, в квалифицированном центрбеке заинтересован новый тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым. Об этом рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в том числе в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.
Я так думаю, что тренерский состав будет немного изучать Килмана как футболиста и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.
Была информация, что Наполи предлагал Вулверхэмптону 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него 35 миллионов, то игрок того стоит", – отметил Спиваковский.
Эпопея с Килманом
- Напомним, что Макс Килман имеет украинские корни. Его мама родилась в Киеве, а папа – в Одессе.
- В 2020 году впервые появилась информация о том, что Килман хочет играть за сборную Украины.
- Но из-за того, что Макс сыграл 25 матчей за футзальную сборную Англии, ФИФА запретила ему выступать за Украину.
- Отметим, что с осени 2020 года трансферная стоимость Килмана выросла с 1,5 миллионов евро до 30 миллионов.
- В прошлом сезоне центральный защитник сыграл 37 матчей за Вулверхэмптон в АПЛ.
- "Волки" отклонили первое предложение Наполи в размере 35 миллионов евро. Вулверхэмптон надеется удержать ведущего защитника в команде.