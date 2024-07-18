Вокруг СК Днепр-1 в последнее время развернулось довольно много скандалов и сейчас стоит вопрос об исключении команды из УПЛ. Команду уже выселили с клубной базы и стадиона "Днепр-Арена".

Читайте также "У меня есть чем заняться": реакция Маркевича на уход из Карпат

Какова реакция УАФ на ситуацию с Днепр-1

В письме говорится о том, что СК Днепр-1 не придерживался регламентных требований УПЛ по представлению заявочной документации и уплаты годового взноса на сезон-2024/2025. Кроме того, клубу запрещено регистрировать новых игроков, и он не отвечает на запросы УПЛ относительно ситуации в клубе.

СК Днепр-1 подал в УАФ необходимую документацию для аттестации, которая подтверждает соответствие клуба минимальным правовым, спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, финансовым критериям, а также критериям футбольной социальной ответственности. Аудиторская фирма подтвердила правдивость предоставленной информации.

Клуб имеет просроченную кредиторскую задолженность перед иностранными игроками и клубами из-за валютных ограничений, вызванных военным положением в Украине. УАФ в частности подтвердила, что это не является основанием для отказа в выдаче аттестата или его отзыва. Также в ассоциации отметили, что на сегодня нет оснований для отзыва аттестата СК Днепр-1 на участие в соревнованиях УПЛ сезона-2024/2025. Клуб имеет достаточное количество игроков для участия в чемпионате.

Вопрос заявки команд для участия в соревнованиях и продолжение членства в составе участников соревнований УПЛ относится к исключительной компетенции УПЛ. УАФ призвала принимать дальнейшие решения по этому вопросу в пределах компетенции УПЛ.

Также ассоциация рекомендовала УПЛ выполнять свои обязательства по организации и проведению чемпионата Украины, учитывая договорные условия между УАФ и УПЛ. Вопрос допуска команд к участию в соревнованиях относится к компетенции УПЛ, которая должна принимать дальнейшие решения согласно своему уставу и регламенту соревнований

Напомним, что прошлый сезон СК Днепр-1 завершил на 4 позиции и вышел в еврокубки, однако сейчас стоит вопрос о возможной замене команды из Днепра на турнирах.