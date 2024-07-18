Навколо СК Дніпро-1 останнім часом розгорнулося доволі багато скандалів і наразі стоїть питання про виключення команди з УПЛ. Команду вже виселили з клубної бази та стадіону "Дніпро-Арена".

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Яка реакція УАФ на ситуацію з Дніпро-1

У листі йдеться про те, що СК Дніпро-1 не дотримався регламентних вимог УПЛ щодо подання заявкової документації та сплати річного внеску на сезон-2024/2025. Крім того, клубу заборонено реєструвати нових гравців, і він не відповідає на запити УПЛ щодо ситуації в клубі.

СК Дніпро-1 подав до УАФ необхідну документацію для атестації, яка підтверджує відповідність клубу мінімальним правовим, спортивним, інфраструктурним, кадрово-адміністративним, фінансовим критеріям, а також критеріям футбольної соціальної відповідальності. Аудиторська фірма підтвердила правдивість наданої інформації.

Клуб має прострочену кредиторську заборгованість перед іноземними гравцями та клубами через валютні обмеження, спричинені воєнним станом в Україні. УАФ зокрема підтвердила, що це не є підставою для відмови у видачі атестата або його відкликання. Також в асоціації зазначили, що на сьогодні немає підстав для відкликання атестата СК Дніпро-1 на участь у змаганнях УПЛ сезону-2024/2025. Клуб має достатню кількість гравців для участі в чемпіонаті.

Питання заявки команд для участі у змаганнях та продовження членства у складі учасників змагань УПЛ належить до виключної компетенції УПЛ. УАФ закликала приймати подальші рішення з цього питання в межах компетенції УПЛ.

Також асоціація рекомендувала УПЛ виконувати свої зобов’язання щодо організації та проведення чемпіонату України, враховуючи договірні умови між УАФ та УПЛ. Питання допуску команд до участі в змаганнях належить до компетенції УПЛ, яка повинна приймати подальші рішення згідно зі своїм статутом і регламентом змагань

Нагадаємо, що минулий сезон СК Дніпро-1 завершив на 4 позиції і вийшов у єврокубки, однак наразі стоїть питання про можливу заміну команди з Дніпра на турнірах.