Мирон Богданович прокомментировал информацию о своем уходе из клуба. Тренер поблагодарил всех с кем работал и пожелал успеха команде.

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Что после Карпат

Мирон Маркевич заявил, что он не завершает карьеру тренера, а просто отошел от дел на некоторое время. Он также сказал, что не прекращает активный образ жизни, играет в футбол трижды в день и занимается пробежкой.

Украинский специлист рассказал, что играет с ветеранами и выдерживает 2 тайма по сорок минут. Поэтому, если поступит предложение о работе, то он его рассмотрит.

Вообще у меня есть чем заняться. Думаю в ближайшее время выбраться на Восток, а также посетить мой любимый Харьков. А Карпатам я желаю успеха. Спасибо всем, с кем работал – и клубу, и футболистам, и тренерам, которые мне помогали. Особенно своему сыну Остапу, который мне очень помог, когда в этом была необходимость,

– сказал Маркевич.

Ранее, была информация о том, что украинский специалист подал в отставку из-за недостаточной комплектации львовских Карпат и назначения на должность главного тренера U-19 Владислава Лупашко.

Интересно. Мирон Богданович в сезоне-2014/2015 вывел ФК Днепр в финал Лиги Европы, где команда уступила Севилье со счетом 2:3. Это был исторический сезон для днепрян.

Во львовских Карпатах Маркевич начал работать 1 июня 2023 года. За это время специалист в 29 матчах одержал 20 побед, 5 ничьих и потерпел 4 поражения. Благодаря Мирону Богдановичу Карпаты вернулись в УПЛ после длительного отсутствия.