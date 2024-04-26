Полная замена команды: УАФ отозвала из комитетов УЕФА людей Павелко

Структурные изменения в украинском футболе коснулись представительства нашего государства в УЕФА. После избрания президентом УАФ Андрея Шевченко были отозваны все предыдущие чиновники.

26 апреля в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ. На нем был рассмотрен вопрос отзыва Андрея Павелко с должности члена Исполнительного комитета УЕФА.

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Кого УАФ отзывает из УЕФА

Кроме того, Исполком УАФ принял решение отозвать других представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА, которые потеряли должности. Таким образом, сразу семь мест в руководящих органах УЕФА стали вакантными.

Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

Юрия Записоцкого – с должности второго вице–председателя Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

Вадима Костюченко – с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;

Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;

Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;

Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Новые лица Украины в УЕФА

Вместо Павелко и его команды Исполком определил новых представителей для вакантных должностей.

президент УАФ Андрей Шевченко – должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;

первый вице–президент УАФ Павел Бойчук – должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;

вице–президент УАФ Сергей Ребров – должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

вице–президент УАФ Александр Шевченко – должности второго вице–председателя Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко – должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный – должности члена Комитета футбола УЕФА;

заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко – должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Напомним, что Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ 25 января 2024 года. Его кандидатуру единодушно поддержали все коллективные члены ассоциации.

В это время предшественник Андрея Николаевича находился в СИЗО. Андрея Павелко обвиняют в завладении деньгами во время строительства завода по изготовлению искусственных полей. 29 февраля 2024 года бывшего главу УАФ освободили из–под стражи.