УАФ официально продлила контракты с Ротанем и другими тренерами сборных Украины
13 декабря 2021 , 21:15Читати новину українською
Источник:УАФ
Комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола предоставил исполкому предложения о продлении срока действия контрактов с действующими главными тренерами молодежной и юношеских команд страны.
Новое соглашение получил наставник молодежной команды Руслан Ротань. Также продолжат работу трое тренеров юношеских коллективов.
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Речь идет о Владимира Езерском, который продолжит совмещать посты в сборных 2002-го и 2006 годов рождения. Также контракт продлен с Олегом Кузнецовым (2005 г. р.) и Сергеем Нагорняком (2004 г. р.).
Что известно о работе Ротаня
- Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в конце 2018 года. Под его руководством команда U-21 провалила отбор к Евро-2021.
- После 6-ти туров квалификации на Евро U-23 украинцы расположились на второй строчке в группе H. Подопечные Ротаня на три очка уступают французам.