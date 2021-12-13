Сразу после операции Пятов с больничной койки обратился к своим фанатам.

К слову Украинского хоккеиста вынесли на носилках после удара локтем соперника: у него сотрясение мозга – видео

"Отпуск начался не с моря... Сразу успокою всех, кто испугался. Все хорошо. Плановая операция", – написал Пятов в соцсетях и показал фото прооперированной руки.



Андрей Пятов перенес операцию / Скриншоты из инстаграма вратаря

Что известно о сезоне Пятова