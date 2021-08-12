УАФ официально объявила о назначении Блохина и Михайличенко на должность Маркевича

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение о формировании нового состава Комитета национальных сборных команд УАФ. Исполком прекратил полномочия председателя комитета национальных сборных команд Мирона Маркевича на основании поданного им заявления об отставке по собственному желанию.

Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных команд УАФ в следующем составе:

К слову Маркевич не возглавит сборную Украины

Олег Блохин – сопредседатель;

Алексей Михайличенко – сопредседатель;

Олег Протасов – первый заместитель;

Анатолий Демяненко – заместитель;

члены комитета:

Александр Петраков;

Виктор Скрипник;

Анатолий Бузник;

Алексей Таргонский;

Александр Черкасов;

Сергей Мохник;

Владимир Ковянов.

Почему Маркевич ушел из УАФ?

Мирон Маркевич надеялся возглавить сборную Украины. После ухода Шевченко ему сказали, что команду возглавит Ребров, поэтому он покинул Комитет национальных сборных.

70-летний специалист еще хочет попробовать свои силы в футболе, поэтому ожидает предложений от клубов. Сейчас он взял творческий отпуск и будет детально изучать каждый вариант, ведь не хочет испортить себе карьеру.