УАФ подозревает молодежную команду Ингульца в участии в матчах с фиксированными результатами.

По информации FootballHub, речь идет про три матча с участием команды, в частности последнего поединка молодежного первенства против Львова (1:6).

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Сообщается, что было много ставок на большую разницу голов и количество забитых мячей. Члены комитета по этике и честной игре УАФ провели разговор с игроками молодежных команд.

Львов U21 – Ингулец U21 обзор матча

Почему начались обвинения?

В прошлом туре УПЛ встречались Львов и Ингулец. Несмотря на два удаления в составе хозяев Ингулец остался недоволен судейством и направил письмо в УАФ с просьбой отстранить арбитра того матча от работы.

УАФ ответила тем, что обвинила молодежную команду Ингульца в "договорняках".